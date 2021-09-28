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إنتر يفلت بنقطة من كمين شاختار في دوري الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أفلت إنتر ميلان الإيطالي بنقطة التعادل أمام مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بتعادلهما السلبي في مباراتهما اليوم الثلاثاء بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاء الأداء سجالا بين الفريقين في الشوط الأول الذي اتسم بالتكافؤ فيما شهد الشوط الثاني تفوقا واضحا لأصحاب الأرض ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى.

ورغم حاجة كل من الفريقين إلى النقاط الثلاث للمباراة ، فشل أي منهما في تشكيل خطورة فائقة على مرمى الآخر بعدما افتقدت هجمات الفريقين للتركيز والدقة المطلوبين على مدار شوطي المباراة.

وحصد كل من الفريقين النقطة الأولى له في المجموعة ليظل انتر في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام شاختار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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