الخليج 365 يكشف.. ماذا قال كيروش لمجاهد بشأن نظام الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

صرح البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه أبلغ أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برأيه وموقفه من نظام الدوري الممتاز.

وأقيم اليوم الثلاثاء، أول مران لمنتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش، الذي تولى الإدارة الفنية للفراعنة خلفاً لحسام البدري.

وقال مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لمصراوي، أن كيروش لم يقم باقتراح نظام خاص لشكل الدوري الموسم الجديد، لكنه تحدث عن أمور فنية مرتبطة بعمله مع المنتخب.

وأكد المصدر، أن كيروش طلب من مجاهد ضرورة أن يكون هناك مباريات للدوري بشكل منتظم قبل التوقفات الدولية للمنتخب، لكي تكون اختياراته وفقاً لما يشاهده على أرض الملعب.

وأشار المصدر، الى أن كيروش، سأل عن السبب وراء عدم وجود أي مباريات للدوري قبل انطلاق معسكره الأول مع الفراعنة، وتم التوضيح له أن الموسم كان مضغوطاً وبالتالي هذا وقت مناسب لراحة اللاعبين.

وواصل المصدر حديثه، بأن كيروش كان يفضل أن يتم لعب مباريات في الدوري، عن استئناف النشاط بكأس مصر، لأن هذا الأمر تسبب في أن يتابع مباراتين فقط، واختيار القائمة بناء على الفيديو.

وشدد المصدر، أن كيروش طالب بضرورة أن يكون هناك دائما مباريات في الدوري قبل التوقفات الرسمية بشكل منتظم.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية أمام ليبيريا يوم 30 سبتمبر، قبل مباراتي ليبيا في التصفيات الأفريقية للمونديال يومي 8 و12 أكتوبر.