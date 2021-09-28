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أياكس يواصل انطلاقته الرائعة في دوري الأبطال بالفوز على بشكتاش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

واصل أياكس أمستردام الهولندي انطلاقته الرائعة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه بشكتاش التركي 2 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

وحسم أياكس الفوز منذ الشوط الأول الذي سجل خلاله هدفي الفوز، حيث افتتح ستيفن برجيوس التسجيل في الدقيقة 17 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد مجهود رائع من دوسان تاديتش، ثم أضاف الفرنسي سباستيان هيلير الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بتسديدة بقدمه اليسرى بعد تمريرة من برجيوس.

ورفع أياكس رصيده في الصدارة إلى ست نقاط وظل بشكتاش بدون رصيد من النقاط بعد تلقيه الهزيمة الثانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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