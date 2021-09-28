بعد اجتماع اليوم.. إدارة الأهلي تعلن 3 قرارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ثلاثة قرارات بعد الاجتماع الذي عقده اليوم، الثلاثاء، كان من أبرزها بحث سبل التعاون المشترك مع عدد من أندية التشيك وسلوفينيا.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن القرارات شملت الموافقة على قرارات لجنة التخطيط لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

وجاء نص قرارات مجلس إدارة الأهلي كالتالي:

- الموافقة على قرارات لجنة التخطيط لكرة القدم خلال الفترة السابقة.

- الموافقة على سفر أمير توفيق مدير التعاقدات، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، ومايكل بروكيش المدير الفني للقطاع، خلال شهر أكتوبر المقبل إلى التشيك وسلوفينيا، لبحث سبل التعاون المشترك مع أندية زيزكوف وزيلينا وتبليتسي وسيجما أولوموتش، بشأن انتقالات لاعبي الأهلي إلى أوروبا وتنظيم المعسكرات المشتركة وتبادل الخبرات الإدارية والفنية.

- الموافقة على التصور المقدم من لجنة البت بشأن أعمال الإلكتروميكانيك والغلايات الخاصة بمجمع حمام السباحة سواء في مقر النادي بالجزيرة أو فرعي مدينة نصر والشخ زايد.