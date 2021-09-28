بالصور.. كواليس أول مران للمنتخب تحت قيادة كيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تصوير- حازم جودة:

خاض منتخب مصر أول مران تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد كارلوس كيروش استعدادا للقاء ليبيريا الودي في التاسعة مساء الخميس المقبل.

وأدى المنتخب الوطني أدى تدريبه مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي لإستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية بمشاركة اللاعبين الـ24 المختارين.

وقاد المران كارلوس كيروش بعد أن التقى مع وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي.

ويؤدي المنتخب تدريباته الختامية غدًا في السادسة مساءً على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب.

ومن المقرر أن يُسمح لوسائل الإعلام بتصوير الربع الساعة الأولى من المران، فيما سيلتقي لاعبان من المنتخب مع وسائل الإعلام قبل بداية المران بربع ساعة.

صور مران المنتخب

صور المؤتمر الصحفي لكيروش