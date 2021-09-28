دوري الأبطال.. ريال مدريد 1-1 شيريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سقط نادي ريال مدريد في فخ الخسارة أمام فريق شيريف تيراسبول، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح جاسربيك يحشيبويف أهداف اللقاء لصالح فريق شيريف في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

واستطاع كريم بنزيما أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 65، عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وخطف سيباستيان ثيل هدف الفوز لصالح فريق شيريف في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وتصدر شيريف تيراسبول جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وجاء ريال مدريد ثانياً برصيد 3 نقاط.

تفاصيل المباراة

سيطر ريال مدريد على مجريات المباراة خلال الدقائق الأولى، وجاءت الخطورة الأولى في الدقيقة 17 عندما نفذ كريم بنزيما ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، بتسديدة قوية تصدى لها حارس مرمى فريق شيريف.

وفاجأ الفريق المولدوفي نظيره الريال، بهدف مباغت، بعدما لعُبت كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح شيريف عن طريق كرستيانو، وصلت لجاسربيك يحشيبويف الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وكاد ريال مدريد أن يستقبل الهدف الثاني في اللقاء، بعد كرة طولية وصلت إلى كورتوا الذي خرج من مرماه ويمرر الكرة لتصل إلى لاعب فريق شيريف الذي مررها إلى جاسربيك يحشيبويف الذي راوغ لاعبي ريال مدريد وسدد كرة بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وواصل ريال مدريد محاولاته، بعدما سدد إيدين هازارد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس الفريق الضيف، لتعود إلى ناتشو الذي حولها برأسية إلى خارج المرمى بشكل غريب.

وتواصلت خطورة ريال مدريد، عندا سدد كريم بنزيما كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى فريق شيريف بقليل.

أطلق إيدين هازارد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 55، ولكن حارس فريق شيريف يتصدى لها ويحولها إلى ركلة ركنية.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح النادي الملكي في الدقيقة 62 بعد عودته لتقنية الفيديو، بعد تعرض فينيسيوس جونيور لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

واستطاع كريم بنزيما أن يسجل الهدف الأول والتعادل لريال مدريد، بعدما سدد الكرة في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى فريق شيريف.

وتمكن فريق شيريف من تسجيل هدف في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، ولكن حكم اللقاء ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل على لاعب الفريق المولدوفي.