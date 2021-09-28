ملخص ونتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومان سيتي في دوري ابطال اوروبا

تعرف على ملخص ونتيجة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال اوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 28-9-2021.

تتجه الانظار الى ملعب بارك دي برانس بالعاصمة باريس لمشاهدة قمة مباريات اليوم بين باريس سان جيرمان وضيفه مانشستر سيتي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا 2021.

تقدم اصحاب الارض في الدقيقة الثامنة عن طريق تسديدة “ادريسا غاي”، بدأت لعبة الهدف كيليان مبابي الذي أرسل عرضية أرضية ذهبت لزميله الغاني الذي سدد بقوة داخل شباك ايدرسون.

يسعى الفريقان اليوم لاٌقتناص الثلاث نقاط في الصراع بينهما من أجل حصد صدارة المجموعة الأولى، التي يتربع عليها مانشستر سيتي بعد فوزه في الجولة الاولى امام لايبزيج الالماني بنتيجة 6-3.

بينما سقط باريس سان جيرمان في فخ التعادل الإيجابي أمام كلوب بروج في افتتاح مبارياته، على ملعب جان بريدل، بهدف لكل منهما، بعدما تقدم أندير هيريرا لصالح الفريق الفرنسي قبل أن يتعادل أصحاب الأرض بأقدام هانز فاناكين.

ويستعيد باريس سان جيرمان خدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب عودته من الإصابة، التي تعرض لها في ركبته، وأبعدته عن المباراتين الماضيتين في الدوري الفرنسي، ضد ميتز ثم مونبيليه.

انطلقت صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الاسباني “كارلوس ديل سيرو جراندي”.

وتنقل احداث مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري ابطال اوروبا على قناة بي إن سبورتس برميم 1 بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”.

باريس سان جيرمان 1-0 مانشستر سيتي

دوري ابطال اوروبا – (دور المجموعات – الجولة 2)

ملعب حديقة الامراء – باريس

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تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية اليوم | إيدرسون، جواو كانسيلو، روبن دياز، ايمريك لابورت، كايل ووكر، رودريجو، كيفن دي بروين، بيرناردو سيلفا، رياض محرز، جاك جريليتش، رحيم سترلينج.

تشكيلة باريس سان جيرمان الاساسية اليوم | جيانلويجي دوناروما، نونو مينديز، ماركينيوس، كيمبيمبي، أشرف حكيمي، ادريسا جايي، ماركو فيراتي، اندير هيريرا، كيليان مبابي، نيمار جونيور، ليونيل ميسي.