ثلاث غيابات في تشكيلة مانشستر سيتي امام باريس سان جيرمان

يفتقد نادي مانشستر سيتي 3 لاعبين في مباراة اليوم أمام باريس سان جيرمان، ضمن الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال أوروبا، مرحلة دور المجموعات.

لا يزال الظهير الايسر الفرنسي بينجامين ميندي خارج حسابات المدير الفني لمانشستر سيتي «بيب جوارديولا» بسبب تورطه في قضية أخلاقية، ويخضع لعقوبة إيقاف طويلة، ستنتهي بمُجرد انتهاء فترة التحقيقات.

ولم يتعاف بعد لاعب الوسط الدولي الالماني «إيلكاي جوندوجان» من الضربة التي تعرض لها في مباراة ساوثامبتون بمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز يوم 15 سبتمبر الجاري.

وغاب جوندوجان عن تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية والاحتياطية في مباراة ويكومبي في كأس الرابطة الانجليزية المحترفة، وفي مباراة تشيلسي بالدوري الانجليزي الممتاز هذا الأسبوع، وسيتواصل غيابه للمباراة الثالثة على التوالي ضد باريس سان جيرمان.

وستتواصل معاناة مانشستر سيتي على الرواق الأيسر بغياب رابع على التوالي للظهير الأيسر الدولي الأوكراني «أوليكسندر زينشينكو» الذي أصيب في مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بافتتاح دور مجموعات دوري أبطال أوروبا عندما فاز مان سيتي بنتيجة 3/6 على ملعب طيران الاتحاد يوم 15 سبتمبر الماضي.

وغاب زينشينكو عن مباريات مانشستر سيتي أمام ساوثامبتون وويكومبي وتشيلسي، وسيغيب عن مباراة باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 بسبب نفس الاصابة.

وينوي المدير الفني لفريق مان سيتي «جوارديولا» الاعتماد على البرتغالي جواو كانسيلو في مركز الظهير الأيسر محل ميندي وزينشينكو، على أن يلعب الانجليزي كايل ووكر محل كانسيلو في الجهة اليمنى.

وسيشارك كل من كيفين دي بروينه ورودري وبرناردو سيلفا في منطقة وسط الملعب، وسيتواجد فيرناندينيو على دكة البدلاء.