تعرف على موعد مباراة العين والوحدة مع القنوات الناقلة ضمن الجولة السادسة في الدوري الاماراتي ادنوك “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

يستقبل العين نظيره الوحدة في لقاء الديربي المرتقب على استاد هزاع بن زايد وعينه على تحقيق الفوز من أجل فض الشراكة مع الجزيرة واقتناص والانفراد بصدارة الدوري الاماراتي.

ويتواجد العين في المركز الاول بفارق الاهداف عن الجزيرة برصيد 13 لكل فريق، حيث سجل لاعبوه 13 هدف، واستقبلت شباكه 5 أهداف، وللزعيم مباراة أقل من ملاحقه الذي خاض 6 مباريات.

ولعب العين 5 مباريات في الدوري الاماراتي حتى الان، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة بالجولة الماضية امام العروبة بنتيجة 3-3.

في المقابل يقبع الوحدة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الاماراتي برصيد 7 نقاط، حصدهم العنابي 4 تعادلات متتالية، قبل أن يحقق فوزه الوحيد في الجولة الأولى امام العروبة برباعية نظيفة.

جدير بالذكر ان عدد المواجهات المباشرة بين العين والوحدة في جميع المسابقات 61 مباراة، حقق العيناوي الفوز في 32 مباراة، بينما فاز العنابي في 20 مباراة، وخيم التعادل بينهما في 9 مباريات.

موعد مباراة العين والوحدة في الدوري الاماراتي ادنوك والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة العين والوحدة في الدوري الاماراتي ادنوك يوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة العين والوحدة في الدوري الاماراتي على قناة أبو ظبي الرياضية، كما ينقل اللقاء على قناة دبي الرياضية.