تشكيلة ميلان الأساسية في مباراة اليوم أمام أتليتكو مدريد.. نشيد دوري الأبطال يعود إلى سان سيرو

تعرف على تشكيلة ميلان الأساسية في مباراة اليوم أمام أتليتكو مدريد ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب سان سيرو بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يدخل ستيفانو بيولي أول مباراة للعريق ميلان في سان سيرو ببطولة دوري أبطال أوروبا منذ 2014 بالفرنسي مايك مانيان في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي رومانيولي، فيكايو توموري، ثيو هيرنانديز و كلابريا على اليمين.

وفي وسط الميدان، يدفع مدرب ميلان بالثنائي فرانك كيسي، واسماعيل بن ناصر، وأمامهم الثلاثي أليكسيس سالميكرز و رفائيل لياو و ابرهيم دياز.

وفي المقدمة، يعتمد الروسونيري في مباراة اليوم على الكرواتي أنتي ريبيتش كمهاجم وحيد في الفريق، بعد غياب زلاتان إبراهيموفيتش وعدم جاهزية أوليفييه جيرو للمباراة.

تشكيلة ميلان الأساسية في مباراة اليوم أمام اتليتكو مدريد

حراسة المرمى: مايك مانييان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، رومانيولي، توموري، كلابريا

خط الوسط: فرانك كيسي، اسماعيل بن ناصر، اليكسيس سالميكرز، ابراهيم دياز، رفائيل لياو

خط الهجوم: أنتي ريبيتش