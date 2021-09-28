تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية في مباراة اليوم أمام باريس سان جيرمان.. ستيرلينج يعود للواجهة

تعرف على تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية في مباراة اليوم أمام باريس سان جيرمان، ضمن قمة مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب حديقة الأمراء، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يبدأ بيب جوارديولا مباراة اليوم بالبرازيلي إيدرسون مورايس في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي ايمريك لابورت، روبن دياز، جواو كانسيلو و كايل ووكر.

وفي وسط الميدان، دفع المدير الفني الاسباني بمواطنه رودريجو فيرنانديز كلاعب ارتكاز، وأمامه ثنائي محور وسط الميدان، بيرناردو سيلفا و كيفن دي بروينه.

وفي المقدمة، تشهد مباراة اليوم، عودة المهاجم الانجليزي رحيم ستيرلينج للتشكيل الأساسي، ليلعب في خط الهجوم، وبجانبه رياض محرز و جاك جريليتش.

تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية في مباراة اليوم أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، ايمريك لابورت، كايل ووكر

خط الوسط: رودريجو، كيفن دي بروين، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز، جاك جريليتش، رحيم سترلينج