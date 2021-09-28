تشكيلة باريس سان جيرمان الأساسية في مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي.. عودة ليو ميسي

تعرف على تشكيلة باريس سان جيرمان الأساسية في مباراة اليوم أمام مانشستر سيتى ضمن قمة مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب حديقة الأمراء، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

تشهد تشكيلة أصحاب الأرض الأساسية في مباراة اليوم، دخول الايطالي جيانلويجي دوناروما كأساسي، في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا، وأمامه الرباعي ماركينوس، كيمبمبي، حكيمي و نونو مينديز.

وفي وسط الميدان، استعاد ماوريسيو بوكيتينو الايطالي ماركو فيراتي، الذي سيلعب مباراة اليوم منذ البداية بجانب إدريسا جايي، و الاسباني أندير هيريرا.

وفي المقدمة، إستعاد أيضاً فريق باريس سان جيرمان، النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، الذي سيقود هجوم النادي الباريسي بجانب كيليان مبابى و نيمار جونيور.

تشكيلة باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديز، ماركينيوس، كيمبيمبي، أشرف حكيمي

خط الوسط: ادريسا جايي، ماركو فيراتي، اندير هيريرا

خط الهجوم: كيليان مبابي، نيمار جونيور، ليونيل ميسي.