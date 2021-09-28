إنتر يكتفي بالتعادل على أرض شاختار وأياكس يتابع تحليقه

المنامة - ياسر ابراهيم - اكتفى إنتر الإيطالي بالتعادل على أرض مستضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني دون أهداف اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لحساب دوري أبطال أوروبا.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني وضيفه إنتر الإيطالي اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة من منافسات أمجد الكؤوس الأوروبية.



وبذلك واصل الفريقان رحلة البحث عن الانتصار الأول في دور المجموعات.



وكان إنتر سقط في المرحلة الافتتاحية في معقله "جيوسيبي مياتسا" أمام ريال مدريد الإسباني بهدف دون مقابل.



في المقابل، مني شاختار دونيتسك بهزيمة مفاجئة أمام مستضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي بهدفين نظيفين في المرحلة الأولى.



ورفع الفريقان رصيدهما إلى نقطة يتيمة.





أياكس يتابع تحليقه



تابع أياكس أمستردام الهولندي نتائجه البراقة محلياً وأوروبياً وغلب ضيفه بشيكتاش التركي 2-0 على ملعب "يوهان كرويف أرينا" ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء.



سجّل هدفي فريق العاصمة الهولندية كل من ستيفن برغويس (17) والإيفواري سيباستيان هالير (43).



وصار رصيد أياكس 6 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على سبورتينغ لشبونة بنتيجة عريضة 5-1، بيما لا يزال بشيكتاش بدون أي نقطة إلى الآن.



ورغم أنّ بشيكتاش كان قاب قوسين أو أدنى من افتتاح التسجيل بعدما ارتطمت كرة البلجيكي ميتشي باتشواي المُعار من تشيلسي الإنكليزي بالقائم (10)، إلا أن أياكس كان الطرف الأفضل في اللقاء ونجح في انتزاع التقدم عن طريق برغويس بعد عمل مميز من زميله الصربي دوسان تاديتش قبل أن يمرّر له ليضعها في الجهة اليمنى من المرمى (17).



وقبل استراحة الشوطين، تمكن هالير من مضاعفة النتيجة بعدما استفاد من كرة عرضية لمست فخذه وتابعت طريقها نحو المرمى (43).



وحالف الحظ بشيكتاش بالخسارة بهدفين فقط، حيث هدّد أياكس مرماه بمحاولات كثيرة لكنه خرج بالنتيجة المطلوبة، وهي الفوز قبل مباراته المرتقبة أمام بورسيا دورتموند الألماني في الجولة المقبلة.





المصدر: بي إن سبورت