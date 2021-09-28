بضربة جزاء في الوقت القاتل.. وحدة صنعاء يتغلب على اتحاد إب

المنامة - ياسر ابراهيم - خطف فريق وحدة صنعاء، الفوز من أمام نسور اتحاد إب، بعد فوزه في المباراة التي أقيمت بينهما في أستاذ سيئون الأولمبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في إطار المجموعة الأولى في منافسات الدوري اليمني.

وجاء فوز الوحدة بعد حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل الوحدة مشوار التألق وصدارة المجموعة.

بدأ الوحدة أفضل من حيث الهجمات والتمريرات، واستطاع ترجمة أفضليته إلى تسجيل هدف مبكر في الدقيقة 17عن طريق اللاعب قاسم الشرفي، قبل أن يتمكن الوحدة من إضافة هدف ثاني عن طريق اللاعب محمد هاشم.

شعر مدرب الاتحاد بالخطر، وقام بإشراك اللاعب على سالم بديلا لحسين طه؛ ليتحول مسار المباراة لصالح الإتحاد، ويصل لمرمى الوحدة أكثر من مرة؛ لينجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب علاء الصهباني في الدقيقة 41.

واصل الاتحاد أفضليته مع مطلع الشوط الثاني، حيث صد حارس الوحدة سعود السوادي العديد من الكرات الخطيرة للاتحاد، أخطرها تسديدة اللاعب رياض قشافد التي صدها الحارس بصعوبة، وسط اعتراض لاعبي الإتحاد بتجاوزها الخط.

بعدها بدقيقة واحدة، رد الوحدة بهجمة مرتدة لتحرمهم العارضة من الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 70 لم يتم احتساب ضرب جزاء للإتحاد من قبل الحكم إثر عرقلة اللاعب علاء الصهباني داخل المنطقة؛ لكن الوحدة واصل تألقه ليترجمها بتسجيل التعادل والهدف الثاني لفريقه عن طريق اللاعب علي سالم في الدقيقة 74.

وقبل إعلان الحكم صافرة النهاية احتسب ضربة جزاء مشكوك فيها لفريق وحدة صنعاء في الدقيقه 93 ترجمها اللاعب محمد هاشم إلى هدف ثالث لفريقه، لتنتهي المباراة بفوز الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

