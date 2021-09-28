الامارات | البطائح يتغلب على الظفرة.. ويهدي خورفكان صدارة "الصالات"

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يتغلب على الظفرة.. ويهدي خورفكان صدارة "الصالات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفرد فريق خورفكان بصدارة الدوري العام لكرة قدم الصالات، بعد فوزه اليوم على فريق الحمرية بخمسة اهداف مقابل هدف واحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة، ليصبح رصيده 15 نقطة، بالعلامة الكاملة. وسجل اهداف خورفكان خالد عبدالله (هاتريك)، وعبد الله الحوسني والبرازيلي جوستافو بواقع هدف لكل منهما، بينما سجل للحمرية ابراهيم خالد.

واستفاد خورفكان من فوز البطائح على الظفرة بخمسة اهداف مقابل هدفين في اول خسارة لحامل اللقب ليتراجع الظفرة الى المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما اصبح رصيد البطائح 10 نقاط في المركز الثالث، وسجل للبطائح نوفل الطائي (هدفين) وعمر جمعة والبرازيليان دانيل بينيهرو، وبرونو لوسيانو، بواقع هدف لكل منهم، فيما سجل هدفي الظفرة البرازيلي كينيجي ومواطنه فينيكيوس.

وفي مباراة اخرى تمكن دبا الحصن من تحقيق انتصاره الاول في البطولة بعد تفوقه على اتحاد كلباء برباعية نظيفة ليصبح رصيده ثلاث نقاط في المركز التاسع، وسجل اهداف دبا الحصن البرازيلي هنريكو (هدفين) وبلاتونوف وخلفان محمد.

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