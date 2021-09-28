شكرا لقرائتكم خبر منح البايرن جائزة سفير الكرة الألمانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال رئيس المبادرة رولاند بيشوف «لجنة التحكيم لدينا لا تعترف فقط بكون عام 2020 استثنائيا، لكنها أيضا تكرم مساهمة بايرن ميونخ في صورة ألمانيا في العالم».
وسيتسلم رئيس النادي السابق كارل هاينز رومينيجه، الجائزة في 6 أكتوبر المقبل بالعاصمة الألمانية برلين.
وتابع البيان أن بايرن ميونخ، صاحب الرقم القياسي في التتويج
بلقب (بوندسليجا)، قدم عددا من الخدمات الاجتماعية لسنوات طويلة، وتضمن ذلك إقامة مباريات ودية لصالح الأندية المتعثرة ماديا. وتأسست مبادرة سفير كرة القدم الألمانية في عام 2012، ووفقا للمعلومات المقدمة منها، فإنها تكرم المدربين واللاعبين الألمان الذين يقدمون صورة إيجابية عن ألمانيا في الخارج.
وكان بايرن ميونخ أول ناد يفوز بالجائزة. وفي العام الماضي تسلم ليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش الجائزة عن حملتهما لجمع التبرعات تحت شعار «نحن نركل كورونا».
كانت هذه تفاصيل خبر منح البايرن جائزة سفير الكرة الألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.