شكرا لقرائتكم خبر منح البايرن جائزة سفير الكرة الألمانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل بايرن ميونخ على الجائزة الفخرية لمبادرة سفير كرة القدم الألمانية، وذلك تقديرا للجهود الاجتماعية للنادي.

وقال رئيس المبادرة رولاند بيشوف «لجنة التحكيم لدينا لا تعترف فقط بكون عام 2020 استثنائيا، لكنها أيضا تكرم مساهمة بايرن ميونخ في صورة ألمانيا في العالم».

وسيتسلم رئيس النادي السابق كارل هاينز رومينيجه، الجائزة في 6 أكتوبر المقبل بالعاصمة الألمانية برلين.

وتابع البيان أن بايرن ميونخ، صاحب الرقم القياسي في التتويج

بلقب (بوندسليجا)، قدم عددا من الخدمات الاجتماعية لسنوات طويلة، وتضمن ذلك إقامة مباريات ودية لصالح الأندية المتعثرة ماديا. وتأسست مبادرة سفير كرة القدم الألمانية في عام 2012، ووفقا للمعلومات المقدمة منها، فإنها تكرم المدربين واللاعبين الألمان الذين يقدمون صورة إيجابية عن ألمانيا في الخارج.

وكان بايرن ميونخ أول ناد يفوز بالجائزة. وفي العام الماضي تسلم ليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش الجائزة عن حملتهما لجمع التبرعات تحت شعار «نحن نركل كورونا».