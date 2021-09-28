توسكر والزمالك بدون جماهير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس نادي توسكر الكيني، دانيال أدودا، أن مباراة فريقه أمام الزمالك المصري المقرر لها 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الــ32 لدوري أبطال أفريقيا ستكون بدون حضور جماهيري. وقال أدودا إنه غير مسموح للجماهير في كينيا بالحضور في المدرجات بسبب سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأضاف أن الزمالك يملك تاريخا كبيرا، وستكون مواجهته صعبة. وأوضح»نعمل على الاستعداد جيدا لمباراة الزمالك المقبلة، ونحاول الاستفادة من لعب مباراة الذهاب على أرضنا في نيروبي».

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