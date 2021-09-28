تشاكا يغيب لأسابيع بسبب ركبته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المنتظر أن يغيب لاعب أرسنال الإنجليزي السويسري الدولي جرانيت تشاكا، لأسابيع عدة، بسبب إصابة في الركبة.

ونشر قائد المنتخب السويسري لكرة القدم أمس على موقع إنستقرام صورة وهو جالس على أريكة، وركبته في جبيرة.

وأفادت معلومات وردت إلى صحيفة «بليك» السويسرية بأن تشاكا مصاب بتمزق في الرباط الداخلي في الركبة اليمنى، وأنه سيغيب لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، وأشارت إلى أن تشاكا سيخضع لمزيد من الفحوص.

ولم يعلن أرسنال بعد معلومات تخص حالة تشاكا.

خرج تشاكا مصابا خلال مباراة فريقه أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الأحد، بعد تدخل عنيف من لوكاس مورا، في كرة مشتركة.

وفي حال تأكدت إصابته فإنه لن يغيب عن النادي اللندني فحسب، بل عن المنتخب السويسري أيضا، في المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم مونديال قطر 2022.

ويخوض المنتخب السويسري آخر 4 مباريات في التصفيات في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

تجدر الإشارة إلى أن تشاكا لم يشارك في المباريات السابقة في التصفيات بسبب إصابته بفيروس كورونا.