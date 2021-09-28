ليفربول ينعى ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف

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وذكر النادي عبر موقعه الالكتروني أمس أن هانت، ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ النادي برصيد 285 هدفا في 492 مباراة، توفي مساء الاثنين، في منزله عقب معاناة من المرض عن عمر يناهز 83 عاما.
وفاز هانت بكأس العالم مع المنتخب الإنجليزي في عام 1966، وانضم لليفربول من فريق ستوكتون هيث في يوليو 1958، وقضى 11 عاما ونصف العام مع الفريق.
وظل هانت هو حامل الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة لليفربول (285 هدفا) حتى تمكن إيان راش من تحطيم الرقم في 1992.
ولا يوجد أي لاعب تمكن من تسجيل عدد أهداف لفريق ليفربول في الدوري فقط أكثر من الـ244 هدفا التي سجلها هانت.
إنجازات هانت شهدت حصوله على لقب فارس وسيظل تذكره دائما بالسير روجر، من قبل مشجعي النادي.
كما شارك روجر في إنجاز أسطوري على المستوى الدولي، حينما شارك كأساسي في تشكيل المنتخب في نهائي كأس العالم 1966 والتي شهدت فوز المنتخب الإنجليزي على ألمانيا الغربية في ويمبلي.
وسجل هانت 3 أهداف في 6 مباريات خلال البطولة، فيما سجل 18 هدفا دوليا في 34 مشاركة مع المنتخب.
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