قطر تستضيف العراق ضد لبنان وأستراليا أمام عمان

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وتواصل أستراليا متصدرة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، والعراق الذي حصل على نقطتين في أول مباراتين، خوض المباريات التي كان من المفترض أن تقام على أرضهما، على أرض محايدة.
ويأتي ذلك بسبب الأوضاع الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا في أستراليا، وعدم إمكانية استضافة العراق لمباريات دولية على أرضه في الوقت الحالي.
وتقام كلتا المباراتين على ملعب استاد خليفة الدولي في الدوحة.
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