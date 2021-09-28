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قطر تستضيف العراق ضد لبنان وأستراليا أمام عمان

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس اختيار دولة قطر لاستضافة المباراة بين العراق ولبنان ضمن المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والمباراة بين أستراليا وعمان ضمن المجموعة الثانية، وذلك في السابع من أكتوبر المقبل.

وتواصل أستراليا متصدرة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، والعراق الذي حصل على نقطتين في أول مباراتين، خوض المباريات التي كان من المفترض أن تقام على أرضهما، على أرض محايدة.

ويأتي ذلك بسبب الأوضاع الصحية التي فرضتها جائحة فيروس في أستراليا، وعدم إمكانية استضافة العراق لمباريات دولية على أرضه في الوقت الحالي.

وتقام كلتا المباراتين على ملعب استاد خليفة الدولي في الدوحة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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