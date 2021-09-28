شكرا لقرائتكم خبر قطر تستضيف العراق ضد لبنان وأستراليا أمام عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس اختيار دولة قطر لاستضافة المباراة بين العراق ولبنان ضمن المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والمباراة بين أستراليا وعمان ضمن المجموعة الثانية، وذلك في السابع من أكتوبر المقبل.

وتواصل أستراليا متصدرة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، والعراق الذي حصل على نقطتين في أول مباراتين، خوض المباريات التي كان من المفترض أن تقام على أرضهما، على أرض محايدة.

ويأتي ذلك بسبب الأوضاع الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا في أستراليا، وعدم إمكانية استضافة العراق لمباريات دولية على أرضه في الوقت الحالي.

وتقام كلتا المباراتين على ملعب استاد خليفة الدولي في الدوحة.