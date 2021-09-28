غياب هداف الوطنيين عن الأخضر «ترند»

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ونجح الغامدي خلال 5 نزالات بدوري المحترفين خاضها هذا الموسم في تسجيل 3 أهداف متقدما بفارق هدف عن زميله المنضمين للأخضر، لاعب فريق الاتحاد فهد المولد الذي خاض 4 مواجهات، ومهاجم الفتح فراس البريكان الذي لعب 5 مباريات.
وفرض الغامدي تسجيل اسمه كوطني وحيد بين 15 لاعبا أجنبيا يتنافسون على لقب هدف الدوري حتى مرور 7 جولات منه.
وتضم قائمة من 16 سجلوا بين 3 إلى 6 أهداف يتصدرها مهاجم فريق التعاون، الكاميروني ليندر توامبا برصيد 6 أهداف، ومهاجم الشباب أوديون إيغالو (5 أهداف).
وسجل الغامدي أمس الترند الأول بين المغردين في تويتر بالسعودية بعد إعلان رينارد قائمة الأخضر للمواجهتين المقبلتين.
وعبر لاعب الشباب السابق والمحلل سلطان خميس عن استغرابه لعدم ضم الغامدي للأخضر، وقال في حسابه بتوتير»توقعت استدعاء رائد الغامدي وسمحيان النابت لتميزهما».
كما تساءل الشارع الرياضي عن أسباب عدم ضم لاعبي الشباب سعيد الحربي وأحمد شراحيلي ولاعب النصر علي لاجامي، وكذلك غياب حارس الهلال عبد الله المعيوف دون أن يستدركوا أن الأخير قرر اعتزال اللعب الدولي منذ موسمين.
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