ورشة للتعريف بحلبة جدة وسباق الفورمولا 1

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع «الفورمولا 1 «، ورشة عمل لممثلي وسائل الإعلام المحلية المشاركة في تغطية «جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1»، التي تستضيفها حلبة كورنيش جدة للفورمولا 1 خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، وذلك بفندق الهيلتون. وعقب نهاية الورشة، تجول المشاركون فيها على حلبة كورنيش جدة، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، حيث اطلع المشاركون على آخر ما توصلت له مراحل بناء الحلبة، كما تجولوا في أقسام الحلبة التي تضم مبنى بطول 280 م يتألف من 4 طوابق قيد الإنشاء حاليا، بمواصفات عالمية راقية وفريدة من نوعها، كما ينفرد المبنى بإطلالة مميزة على السباقات الحماسية وعلى الواجهة البحرية لمدينة جدة في آن واحد، وتضم الحلبة كراجات فرق السيارات المشاركة ومقر إدارة السباق، وجناح الضيافة لكبار الشخصيات نادي البادوك، ويمنح مبنى الفرق و منطقة الصيانة رواده أبھى الإطلالات في الحلبة، والذي صمم ليتناغم بشكل كامل مع الحلبة ومحيطها الذي استلهم مفهومه المعماري من خصوصية المنطقة المطلة على البحر. أهم محاور الورشة:





التعريف بسباق الجائزة الكبرى.



شرح الهيكل التفصيلي لسيارات الفورمولا 1.



آلية التحكيم واحتساب النقاط في السباقات.



نبذة عن الفرق والمتسابقين المشاركين في النسخة الحالية من السباقات.



إجراءات السلامة المتبعة في تنظيم السباقات.



استعراض روزنامة السباق والمدن العالمية التي تحتضن جولاته.



رؤية وأهداف السعودية في تنظيم سباقات الفورمولا1.



استعراض مميزات حلبة كورنيش جدة.



آلية اعتماد الجهات الإعلامية وكيفية عمل اللقاءات مع السائقين.



شرح لقوانين التواصل مع الفرق المشاركة والسائقين.



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