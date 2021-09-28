شكرا لقرائتكم خبر وجوه جديدة لتعويض غياب المؤثرين بالأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضاف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد 5 أسماء جديدة للقائمة التي ستدخل معسكر جدة استعدادا لمباراتي اليابان والصين في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الآسيوية الأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك مقارنة بالقائمة الأخيرة الماضية، فيما استبعد 5 لاعبين لأسباب مختلفة في مقدمتها الإصابات كحال سالم الدوسري وعبدالله عطيف.

ومن خلال متابعته للجولات السابقة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقع اختيار رينارد على لاعبين جديدين هما حسين قاسم من فريق الفيصلي وعبدالرحمن العبود من الاتحاد، كما أعاد المهاجم المتألق مع فريق الفتح، فراس البريكان لخط المقدمة مرة أخرى على حساب عبدالله الحمدان الذي تخطاه الاختيار هذه المرة مقارنة بالاختيار السابق لمباراتي فيتنام وعمان في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.

ووقع اختيار رينارد، على لاعب وسط الاتفاق محمد الكويكبي وضمه للقائمة وكذلك لاعب وسط الهلال الشاب، ناصر الدوسري، لتعويض غياب لاعبي الهلال محمد البريك وسالم الدوسري (بداعي الإصابة)، وعلي الأسمري (الأهلي)، فيما ينتظر أيضا أن يتم استبعاد المدافع علي البليهي في حال التأكد من عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا مع فريقه الهلال.

ويواجه الأخضر منتخبي اليابان والصين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يومي 7 و12 أكتوبر المقبلين.

وسينخرط اللاعبون في معسكر جدة فور الفراغ من مبارياتهم مع فرقهم بالجولة السابعة الحالية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقتسم الأخضر مع نظيره الأسترالي صدارة المجموعة الثانية بالتصفيات بفارق الأهداف لمصلحة الأخير، بعد أن نجح المنتخب السعودي في كسب نتيجة مباراتيه بالجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي فيتنام (3/ 1)، في 2 سبتمبر على ملعب مرسول بارك، ومنتخب 1/ 0 عمان بسلطنة عمان في 7 سبتمبر.

قائمة مباراتي اليابان والصين:

حراسة المرمى:محمد العويس، فواز القرني، زيد البواردي، محمد اليامي.

الدفاع: سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، محمد خبراني، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، علي البليهي، ياسر الشهراني، (حسين قاسم).

الوسط: علي الحسن، (ناصر الدوسري)، سلمان الفرج، سامي النجعي، عبدالإله المالكي، محمد كنو، فهد المولد، (محمد الكويكبي)، عبدالرحمن غريب، (عبدالرحمن عبود)، أيمن يحيى.

الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان.

القائمة الماضية لمباراتي فيتنام وعمان:

حراسة المرمى: محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، ومحمد اليامي.

الدفاع: محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، (محمد البريك)، سلطان الغنام، وياسر الشهراني.

الوسط: (عبدالله عطيف)، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، (علي الأسمري)، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، (سالم الدوسري)، وأيمن يحيى.

الهجوم: صالح الشهري، و(عبدالله الحمدان).

الغائبون عن القائمة:







محمد البريك



سالم الدوسري



عبدالله عطيف



علي الأسمري



عبدالله الحمدان



المنضمون الجدد:





حسين قاسم



عبدالرحمن العبود



ناصر الدوسري



محمد الكويكبي



فراس البريكان



مواجهات الأخضر المقبلة

الخميس 7 أكتوبر: السعودية واليابان

الثلاثاء 12 أكتوبر: السعودية والصين

الخميس 11 نوفمبر: أستراليا والسعودية

الثلاثاء 16 نوفمبر: فيتنام والسعودية

الخميس 27 يناير: السعودية وعمان

الثلاثاء 1 فبراير 2022: اليابان والسعودية

الخميس 24 مارس: الصين والسعودية

الثلاثاء 29 مارس: السعودية وأستراليا