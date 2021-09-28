فيفا يطرح تذاكر كأس العرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم تذاكر مباريات بطولة كأس العرب FIFA عبر موقعه الالكتروني FIFA.com/tickets بدءا من أمس، وذلك وفق أسبقية الشراء.

وستشهد البطولة العربية المرتقبة الإعلان عن جاهزية اثنين من استادات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وهما استاد البيت الذي سيستضيف مباراتي الافتتاح والنهائي، واستاد رأس أبوعبود، أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر، عن تطبيق نظام بطاقة المشجع خلال بطولة كأس العرب، حيث سيتعين على جميع حاملي تذاكر المباريات الحصول على بطاقة المشجع الإلزامية للدخول إلى استادات البطولة، وهي بطاقة تعريف ذكية ستتيح للمشجعين إمكانية استخدام وسائل النقل العام بالمجان خلال أيام المباريات، كما سيجري طرح تطبيق للهواتف الذكية قبل بدء منافسات البطولة، بهدف تعزيز تجربة المشجعين في قطر.

وأكدت مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في اللجنة العليا للمشاريع والإرث مريم المفتاح، أن «البدء بتفعيل بطاقة المشجع خطوة مهمة داعمة لجهودنا الرامية لتقديم تجربة استثنائية لا تنسى لجميع المشجعين والزوار المتوقع قدومهم إلى قطر».

وأضافت «ستمثل بطولة كأس العرب FIFA فرصة ذهبية للارتقاء بالاستعدادات لاستضافة مونديال قطر 2022، ومن بينها خدمات بطاقة المشجع التي سنقوم بتقييم فعاليتها بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العرب».

ويتعين على المشجعين الراغبين في حضور منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021 التقدم

للحصول على بطاقة المشجع بمجرد دفع قيمة تذاكرهم وتسلم رقم طلب الشراء عبر البريد الالكتروني، حيث تتوفر تذاكر المباريات بشكل حصري على الموقع الالكتروني الذي يتيح للمشجعين الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول أسعار التذاكر.

يذكر أن، بطولة كأس العرب 2021، هي النسخة العاشرة لبطولات كأس العرب للمنتخبات التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، ويتنافس من خلالها 16 منتخبا عربيا هي: قطر، السعودية، العراق، عمان، البحرين، تونس، الإمارات، سوريا، المغرب، السودان، موريتانيا، الأردن، فلسطين، الجزائر، مصر، لبنان.