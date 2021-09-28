200 لاعب بآسيوية الطاولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في الدوحة أمس النسخة الـ25 من بطولة آسيا لكرة الطاولة للرجال والسيدات والمؤهلة إلى بطولة العالم. وتقام البطولة التي تستمر حتى 5 أكتوبر المقبل، في صالة لوسيل بمشاركة 194 لاعبا ولاعبة مون 30 دولة. وتعقد على هامش البطولة، الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد القاري التي ستشهد منافسة على منصب الرئاسة بين رئيس الاتحاد القطري خليل المهندي، ورئيس الاتحاد الإماراتي داود الهاجري، بالإضافة إلى انتخاب النائب الأول للرئيس وبقية النواب، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي عن قارة آسيا.

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