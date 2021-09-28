البلجيكي بايس مديرا رياضيا لأبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت إدارة نادي أبها برئاسة أحمد الحديثي مع البلجيكي فانجيو بايس كمدير رياضي للنادي يساعده مواطنه أندرياس جيورجيو، وذلك بهدف بناء استراتيجية كرة القدم وإنشاء أكاديمية للنادي تعمل على تطوير المواهب وصقلها بالمهارات المطلوبة لتكون نواة للفريق الأول لكرة القدم خلال السنوات المقبلة.

وقال النادي إن التعاقد مع بايس يأتي لخبرته التي تمتد لـ10 سنوات في العمل التدريبي والأكاديمي بعدد من الأندية في بلجيكا واليونان وقبرص، إضافة إلى أنه حقق عددا من النجاحات كمدير فني أبرزها التأهل إلى الدوري الأوروبي مع فريق أومونيا نيقوسيا القبرصي موسم 2014- 2015، كما خاض فترة معايشة في عدد من الأندية الأوروبية أبرزها مع يوفنتوس الإيطالي ووست هام الإنجليزي.

وعمل أندرياس جيورجيو كمساعد مدرب ومساعد فني في عدد من الأندية في بلجيكا واليونان وقبرص.

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