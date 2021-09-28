تطورات جديدة في أزمة محمود كهربا بين الأهلي والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

تطورات جديدة شهدتها أزمة اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، وذلك في ضوء النزاع القضائي بشأن انضمامه للنادي الأهلي وصدور حكم قضائي بفرض غرامة مالية عليه لصالح الزمالك.

ونقل موقع "فيتو" في تقرير له، اليوم الثلاثاء، عن محامي الزمالك نصر عزام قوله إن هناك جلسة ستعقد قريباً أمام المحكمة الرياضية "كاس" للبت في شكوى النادي الأبيض ضد كهربا.

وأكد عزام أن الزمالك ينتظر الحكم النهائي في هذه الأزمة، مشيراً إلى أن سببها هو "رفض اللاعب استكمال باقي مدة عقده مع الزمالك والرحيل إلى الدوري البرتغالي ثم العودة إلى النادي الأهلي، الذي يلعب معه حاليا".

ولفت الموقع في تقريره إلى أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في هذه الأزمة أوضح أن اللاعب محمود كهربا أخطأ وأن الزمالك يجب أن يحصل على تعويض مادي مناسب بسبب عدم استكمال التعاقد، بينما لم يتم فرض أي عقوبات على الأهلي.

وأشار التقرير إلى أن رئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب، اعتبر أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم توقيع عقوبات على النادي، هو محل تقدير ويؤكد أن الأهلي له ثوابت راسخة وأنه لا يسلك إلا الطرق الشرعية، التي تتفق مع اللوائح والقوانيين.

وأشاد الخطيب بعدم اتخاذ قرارات تتضمن إيقاف اللاعب، مضيفاً: "من المؤكد أن محمود كهربا لديه من المستندات ما يحفظ حقوقه بشأن الغرامة المفروضة عليه".