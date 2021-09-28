ميسي في مواجهة محرز.. التشكيل الرسمي للموقعة النارية بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المديرين الفنيين لفريقيّ باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي عن تشكيل الفريقين الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تنطلق في التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان

وأعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للفريق الباريسي، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيخوض به موقعة المان سيتي.

وسيخوض باريس سان جيرمان المباراة بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي - ماركينيوس - كيمبابي - مينديز

خط الوسط: فيراتي - هيريرا - جايي

خط الهجوم: نيمار - مبابي - ميسي

تشكيل مانشستر سيتي

على الجانب الآخر، أعلن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيخوض به مواجهة اليوم.

وجاء تشكيل المان سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: والكر - دياز - لابورت - كانسيلو

خط الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - دي بروين

خط الهجوم: ستيرلينج - محرز - جريليش

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز الكبير على لايبزيج الألماني في الجولة الأولى، بنتيجة 6-3، بينما يملك فريق باريس سان جيرمان نقطة واحدة فقط، بعدما تعادل خارج أرضه مع كلوب بروج البلجيكي، محتلا المركز الثاني.