شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم الخيرية بالمنصورة وديآ ( 3-0)‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الاتحاد السكندري، بقيادة مدربه حسام حسن، مع فريق الخيرية أحد فرق المنصورة، بثلاثة أهداف دون مقابل، وديا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات زعيم الثغر للموسم الجديد المقرر انطلاقه نهاية شهر أكتوبر المقبل ،و سجل ثلاثية الاتحاد كلا من، داميون لوي نانا، وسعيدو سيمبورى، وأحمد راشد.

وفاز فريق الاتحاد السكندرى، على فريق بلطيم وديا، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز المقرر انطلاقها نهاية أكتوبر المقبل، سجل خماسية الاتحاد كل من: بنجامين بواتينج هدفين، وخالد الغندور وسعيدو سيمبورى وأحمد مجدي هدفا لكل منهم.

وخاض الاتحاد 3 وديات الأسبوع الماضى، حيث فاز على فريق إسكندرية للبترول بأربعة أهداف دون رد، مساء الخميس، سجل رباعية الاتحاد كل من الغانى بنچامين بواتينج، البوركينى سعيدو سيمبورى، نادر رمضان، وأحمد عادل ميسى، كما فاز مساء الثلاثاء على فريق دلفى، أحد أندية الإسكندرية، في ثانى مبارياته الودية، بهدف دون رد، وسجل هدف الاتحاد والمباراة الوافد الجديد بنجامين بواتينج.

وكان الفريق قد حقق الفوز على فريق طلائع الأسطول البحري بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين الأحد الماضى في إطار الاستعداد للموسم الجديد من الدوري، وأحرز أهداف الاتحاد كل من الأنجولى مابولولو ومصطفى إبراهيم وبن جمين وكريم ممدوح من ضربة جزاء ليطمئن حسام حسن على جاهزية اللاعبين.

كما خاض الفريقان وديتين أخريين أمام فريق الشباب بالنادي مواليد 2001، يومي السبت والخميس من الأسبوع الماضى، لوكنهما كانا أشبه بتقسيمة لاشراك جميع اللاعبين في المباريات الودية.