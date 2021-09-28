شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى عن الصفقات الجديدة: طموح جديد فى موسم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النادي المصرى البورسعيدى على الصفقات الثمانية التي أبرمها النادي ومعهم المدير الفني الجديد معين الشعباني على أنه طموح وتحد جديد للنادي المصري في الموسم المقبل.

وكتب المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر معلقا على صورة الصفقات الجديدة: "النادي المصري ، طموح جديد في موسم جديد".

ونجح المصري بجانب اسناد المهمة لمعين الشعباني كمديرا فنيا، في ابرام العديد من الصفقات خلال الأيام الماضية على رأسها، أحمد الشيخ، لاعب الأهلي ومصر المقاصة وبيراميدز السابق، والوافد لصفوف المصري البورسعيدي من نادي بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي ممن الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.

وحرص معين الشعبانى على اجراء مران بدني قوي للفريق الأول للكرة بالنادي #لمصري صباح اليوم الثلاثاء على شاطئ البحر بالاسكندرية، لرفع الكفاءة البدنية للاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.