شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يترقب فرصة حقيقية بالأهلي بعد التألق أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمود كهربا جناح الأهلي الحصول على فرصة حقيقية مع الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب خلال مشاركته في مباراة فريقه الأخيرة ضد إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر وتألقه خلال المباراة.

ورغم خروج محمود كهربا بديلا ونزل لويس ميكيسوني بدلا منه خلال المباراة، إىلا أنه أبلى بلاءا حسنا خلال اللقاء ونال استحسان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الذي أشاد به على أدائه بعد فترة طويلة ابتعد خلالها عن المشاركة في مباريات الأهلي.

ووعد الجهاز الفني للأهلي محمود كهربا بالاستمرار في منحه فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة، شريطة أن يجتهد في التدريبات ويحافظ على تركيزه في التدريبات حتى يكون له دور أساسي مع الفريق الأحمر.

وتغلب بدلاء الأهلي على الغابة، أحد فرق الدرجة الثانية، بسبعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب مختار التتش، حيث يستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.