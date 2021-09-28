شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات ودية للمصرى البورسعيدى فى معسكره المغلق ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري الاتفاق مع مسئولي عدد من الأندية على إقامة مباريات ودية تجمع ما بين المصري وتلك الأندية خلال انتظامه بمعسكره المغلق الحالي ببرج العرب.

ويستهل النسور الخضر مشوار مبارياتهم الودية بملاقاة فريق الجمارك البورسعيدي بعد غد الخميس بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب والذي يستضيف في اليوم التالي مباراة المصري وفريق العبور السكندري.

فيما يشهد يوم الثلاثاء الموافق الخامس من أكتوبر المقبل ملاقاة المصري لفريق الهلال المطروحي قبل يوم واحد من ملاقاة الجزيرة مطروح ، ويختتم الفريق سلسلة مبارياته الودية بملاقاة فريق سموحة بملعبه في الثامن من أكتوبر المقبل.

وقرر حسن نصر مدرب حراس النادي المصري البورسعيدي تصعيدا الحارس الشاب غيهاب العايدي لصفوف الفريق الأول ليكون الحارس الرابع في النادي بعد كل من: أحمد مسعود وعصام ثروت ومحمد شحاته، وذلك عقب قرار نادي بيراميدز بقطع إعارة أحمد دعدور للنادي البورسعيدى بعد الموسم الأول للحارس.