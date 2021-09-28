الأهلي يعرض على عموميته زيادة قيمة عضوية فرعي زايد والتجمع

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه، اليوم، أن يعرض على الجمعية العمومية للنادي في اجتماعها المقرر له نوفمبر المقبل، زيادة قيمة عضوية الأهلي في فرعي الشيخ زايد والتجمع من 250 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه، للمؤهل العالي ومن 500 ألف إلى 600 ألف لمن دون المؤهل العالي.

كما قرر مجلس إدارة الأهلي في جلسته المفتوحة التي جرت بعد ظهر اليوم، تكليف الإدارة التنفيذية بالنادي بإعداد برنامج احتفالية أعضاء الأهلي بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

هذا وتقوم الإدارة التنفيذية بعقد عدة اجتماعات مع الإدارات المعنية للترتيب لهذه المناسبة العزيزة على كل أبناء الوطن، التي سطرت فيها القوات المسلحة المصرية تاريخًا يليق بمصر ومكانتها واستعادت كبرياء البلاد وألحقت بالعدو الهزيمة الساحقة.