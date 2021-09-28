شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعلن بيع حسين السيد مارسيلو لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بطلائع الجيش موافقة ناديه علي بيع حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق لصفوف بيراميدز .

وقال العميد أحمد المهدى في تصريحات خاصة لـ الخليج 365:" وافقنا علي عرض بيراميدز للتعاقد مع حسين السيد مارسيلو ، وتسلم بيراميدز الاستغناء الخاص باللاعب".

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي والإضافى بالتعادل السلبى.

وتعاقد الطلائع مع 10 صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا، وثنائى المصرى البورسعيدى محمد جابر و كازاجى كاسونجو ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا وأحمد عفيفى لاعبى الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى التعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى لمدة ثلاثة مواسم بجانب رمزى مدحت لاعب وادى دجلة والمحترف سابقا بالدوري اليونانى، بالإضافة إلى محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري لمدة موسمين.