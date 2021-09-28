شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا: ودية الغابة تجربة مفيدة لتجهيز البدلاء.. وجاهز للعب فى أى مركز بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي الشاب أن مباراة فريقه الودية أمام فريق الغابة والتي انتهت بفوز الأحمر بسباعية نظيفة تجربة جيدة للفريق لتجهيز اللاعبين البعيدين عن المشاركة في المباريات.

قال كوكا في تصريحات لقناة الأهلي: " أحاول تقديم ما علي من أجل الظهور بكل جيد اذا ما حصلت على الفرصة وأكون على قدر المسئولية، وأفضل اللعب في مركز 6 وهو مركزي الأساسي ولكن على استعداد للعب في أي مركز اذا ما طلب مني الجهاز الفني وأحاول أنفذ ما يطلب مني".

تابع: "اللاعبين الكبار يساعدون الصغار داخل صفوف الأهلي، ويكونوا دافعا لنا لأننا فريق واحد ويقفون في ظهرنا بشكل مستمر".

شدد: "لا أزال لاعب ناشئ وعلى أول الطريق وأحاول الحديث مع باقي زملائي من أجل مساعدة بعض وهو ما سيصب في مصلحة الأهلي، لاسيما وأنني أتدرب مع الفريق الأول منذ 6 شهور ماضية".

أردف: "نعد جمهور الأهلي بتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل للمرة الثالثة على التوالي والـ11 في تاريخ الأهلي، لأنها الهدف الأول للجماهير الحمراء وهدفنا اسعادهم دائما".