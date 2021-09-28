شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: مفيش دورى عام من دور واحد.. وقائمة المنتخب عليها اختلافات كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء ميهوب نجم الأهلى السابق، أن الحديث عن إقامة الدورى العام هذا الموسم من دور واحد، بسبب الارتباطات الكثيرة، وتأخر انطلاق الموسم حتى الآن، هو شيء غير منطقى.

وقال علاء ميهوب فى تصريحات لقناة الأهلى: "الدورى العام يعنى دورى من مجموعة واحدة وعلى دورين، لكن دورى من دور واحد ده تسميه كأس دورى أو بطولة تنشيطية، أو أى حاجة غير الدوري".

وأضاف علاء ميهوب: "فى أى قائمة للمنتخب هتلاقى 23 لاعبا كل المصريين متفقين عليهم، وبعض الأسماء نختلف عليها، ولكن هناك أسماء لا تصلح للانضمام ولكن المدرب الأجنبى يريد رؤية كل اللاعبين وننتظر نتائج إيجابية فى مباراتى ليبيا".

ووضع عامر حسين، المشرف على لجنة المسابقات برابطة الأندية وعضو اللجنة، 3 تصورات لإقامة مباريات الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2021 – 2022، وهو إقامة الدورى من دور واحد أى 17 جولة، والتصور الثانى إقامة الدورى بنظام المجموعتين، والتصور الثالث إقامة الدورى بنظامه المعتاد وهو دورى من مجموعة واحدة من دورين.

وتقرر انطلاق مسابقة الدورى الممتاز يوم 25 أكتوبر المقبل على أن ينتهى دورى الدور الواحد ودورى المجوعتين فى شهر يوليو المقبل، بينما ينتهى دورى المجموعة الواحدة من دورين فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين.