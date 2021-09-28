شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف مباراة الأهلى والغابة الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على فريق الغابة أحد فرق الدرجة الثانية، بسبعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب مختار التتش.

ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب أمام بطل النيجر في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

جاءت أهداف الأهلى السبعة عن طريق كل من حسام حسن وأحمد عبد القادر ومحمد محمود ومحمد هانى وكريم فؤاد وزياد طارق وأخيرا رامى ربيعة من ركلة جزاء.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود وحيد - ورامي ربيعة - محمد مغربي.

خط الوسط: كريم فؤاد - كوكا - محمد محمود - زياد طارق - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على مد راحة اللاعبين الدوليين، لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني.