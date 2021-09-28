شكرا لقرائتكم خبر عن 17مرشحا يتقدمون بأوراق ترشحهم فى اليوم الأول لانتخابات اتحاد الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم اليوم، الثلاثاء، 17 مرشحا، بأوراق الترشح في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشيح لإنتخابات الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، المقرر لها 5 نوفمبر المقبل.

مقعد الرئيس

شريف الشمرلي

علي مقعد نائب الرئيس

هناء حمزة

أحمد عبد الدايم

علي مقعد أمين الصندق

هويدا مندي

علي مقعد العضوية

وائل قنديل

تامر بيبرس

أحمد الشموتي

محمد فرج

يوسف حسن

حاتم شعلان

منير عطيه

شوكت صابر

أحمد الشناوي

محمود الفقي

عمرو طه

أيمن عبد الرحيم

خالد أبو المعاطي

وأغلق باب تلقي الطلبات في اليوم الأول في تمام الخامسة مساءآ، علي أن يعاد غدآ فتح باب تلقي الطلبات في تمام التاسعة صباحآ،وأخر موعد تلقي الطلبات يوم الإثنين الموافق ٤ أكتوبر ٢٠٢١م في تمام الخامسة مساءآ.

أكد أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، والقائم بأعمال المدير التنفيذى، أن اللجنة فضلت إعطاء مهمة تحديد موعد إنطلاق دورى الموسم الجديد للمجلس المنتخب المقرر أن يتم إختياره يوم 5 نوفمبر المقبل .