شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: موسيماني كان حريص على إشراك الكبار 90 دقيقة بودية الغابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سامي قمصان مدرب الأهلي أن مباراة فريقه الودية أمام فريق الغابة والتي انتهت بفوز الأحمر بسباعية نظيفة تجربة مفيدة للفريق الأحمر، وفرصة لخلق فرص تنافسية بين جميع اللاعبين في الأهلي.

قال قمصان في تصريحات لقناة الأهلي: " موسيماني كان حريصا على إشراك اللاعبين الكبار لمدة 90 دقيقة مثل رامي ربيعة ومحمد هاني وحسام حسن وأحمد عبد القادر بخلاف محمود وحيد الذي شارك 45 دقيقة فقط".

تابع: "منحنا الفرصة لمحمد محمود بعد فترة غياب طويل عن الملاعب من أجل تجهيزه للمرحلة القادمة والاستفادة بجهوده خلال المرحلة المقبلة"، كاشفا أن الجهاز الفني سيحاول خوض تجارب جديدة في الفترة القامة.

أوضح قمصان أن الأهلي سيخوض تدريبا صباحيا غدا الأربعاء قبل الحصول على راحة الخميس ، وبعدها يعود لاستئناف التدريبات الجماعية استعدادا لمباراتيه في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا".