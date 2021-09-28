شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى يختتم تدريبه غدا استعدادًا لليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي المنتخب الوطني تدريبه غدًا في السادسة مساءً على الملعب الرئيسي لإستاد الجيش ببرج العرب استعدادًا للقاء ليبيريا الودي في التاسعة مساء الخميس المقبل، ومن المقرر أن يسمح لوسائل الإعلام بتصوير ربع الساعة الأولى من المران ، فيما سيلتقي لاعبان من المنتخب مع وسائل الإعلام قبل بداية المران بربع ساعة .

وكان المنتخب الوطني قد أدى تدريبه مساء اليوم بمشاركة اللاعبين الـ 24 المختارين ، وقاد المران كارلوس كيروش بعد أن التقى مع وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي.

تضم قائمة منتخب مصر المحلية لمباراة ليبيريا الودية، 24 لاعبا هم: فى حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو) ، المدافعون: أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد حمدى ( بيراميدز ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي)، لاعبو الوسط: حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)، المهاجمون: محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).