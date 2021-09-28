الارشيف / اخبار الرياضه

تشيلسي يعلن إصابة كانتي بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يعلن إصابة كانتي بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إصابة لاعبه نغولو كانتي بفيروس ، ليغيب عن مواجهة يوفنتوس الإيطالي في ، وساوثاهمبتون، في .

وأصبحت مشاركة لاعب الوسط الفرنسي في الجولة النهائية من دوري الأمم الأوروبية محل شك، بسبب الحجر الصحي الذي سيخضع له لمدة 10 أيام.

وستلعب فرنسا أمام بلجيكا في نصف النهائي في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وينضم اللاعب إلى قائمة غيابات "البلوز" التي تضم أيضاً رييس جيمس، وكريستيان بوليسيتش، وماسون ماونت بسبب الإصابة. 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا