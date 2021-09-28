تشيلسي يعلن إصابة كانتي بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إصابة لاعبه نغولو كانتي بفيروس كورونا، ليغيب عن مواجهة يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، وساوثاهمبتون، في الدوري الإنجليزي.



وأصبحت مشاركة لاعب الوسط الفرنسي في الجولة النهائية من دوري الأمم الأوروبية محل شك، بسبب الحجر الصحي الذي سيخضع له لمدة 10 أيام.

وستلعب فرنسا أمام بلجيكا في نصف النهائي في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وينضم اللاعب إلى قائمة غيابات "البلوز" التي تضم أيضاً رييس جيمس، وكريستيان بوليسيتش، وماسون ماونت بسبب الإصابة.