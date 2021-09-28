سولشار: نضمن هدفاً بوجود رونالدو في الملعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أثنى مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، على مهاجم الفريق كريستيانو رونالدو، وأكد أنه حين يلعب بوسعنا القول إننا نضمن هدفاً بشكل دائم تقريباً.



قال سولشار: "في وجود كريستيانو تستطيع أن تقول دائماً إنه حين يلعب تضمن تسجيل هدف، لديه أرقام قياسية ويحرز الأهداف، أعتقد أنه سجل في شباك فياريال في 13 أو 14 وربما 15 مباراة، أي أنه يجد طريقه إلى شباكهم بسهولة، كما أنه يعرف ألبيول وتوريس، ويركز على التسجيل في كل مرة يتواجد بها داخل الملعب".

وهز رونالدو الشباك في 135 مناسبة خلال 177 مباراة خاضها في دوري الأبطال، ويرغب في زيادة حصيلته من الأهداف غداً الأربعاء عبر بوابة فياريال.

ويدخل يونايتد مواجهة فياريال بعد ثلاث هزائم في آخر أربع مباريات خاضها، كما سقط في الجولة الأولى من دور المجموعات في "التشامبيونز"، ما يضعه في المركز الأخير بمجموعته خلف يانغ بويز، أتالانتا، وفياريال.

وأوضح: "يتكون دور المجموعات من ست مباريات فحسب، وتحتاج إلى 10 أو 12 نقطة كي تتأهل، خسرنا النقاط الثلاث آخر مرة بالفعل، إذا كانت حصيلتك صفر أو نقطة بعد أول مباراتين فستكون ملزماً بالفوز بالمباريات الأربع التالية كي تتأهل، ليس الأمر أنه لا بديل عن الفوز، لكنها مواجهة مهمة للغاية".

واختتم: "نتوقع ما رأيناه منهم في المواسم الماضية، واجهناهم خمس مرات انتهت كلها بالتعادل، هم فريق منظم وخططي للغاية، من الصعب الضغط عليهم، أو خلق الفرص، لكن ينبغي أن نؤدي بشكل أفضل من النهائي".