إيمري: مواجهة يونايتد مختلفة عن نهائي "يوروبا ليغ"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أكد مدرب فياريال، أوناي إيمري، اليوم الثلاثاء، عشية مواجهة مانشستر يونايتد في دوري الأبطال، أن المباراة التي تجمع الفريقين بملعب "أولد ترافورد" ستكون "مختلفة" عن نهائي الدوري الأوروبي في مايو (آيار) الماضي.



أوضح إيمري: "إنها مباراة أمام المرشح الأوفر حظاً لصدارة المجموعة، وأحد أفضل الفرق في العالم، وسنذهب إلى مسرح الأحلام بكل فخر، يعرفوننا الآن وفزنا عليهم في نهائي، نعرفهم أيضاً وهناك لاعبون جدد في صفوفهم. كل ذلك يجعله لقاءً مختلفاً".

وتابع: "نريد الاستمتاع بالمنافسة وبإمكاناتنا، وبشكل مستمر مع الفرق القوية، وفي وجود فرص للفوز عليهم، لكن مع كل الاحترام لفريق كبير كان رائعاً، ولديه الآن لاعبون مثل كريستيانو، وفاران، ستكون مباراة مهمة، وسننافس بشدة إن كنا نريد الخروج منها بشيء".

وأكد المدرب الإسباني أنه يتفهم جيداً كيف أن اليونايتد ينظر للمباراة بوصفها فرصة للأخذ بالثأر الرياضي، خاصة وأن اللقاء يقام على أرضه ووسط جمهوره، لذا أشار إلى أن فياريال سيحاول إظهار شخصيته، رغم معرفته بأنه سيتعرض لضغط شديد خلال أغلب فترات المباراة.

وأضاف: "يجب أن نراقب لاعبيهم ونكون أقوياء ذهنياً، وهذا هو ما نعمل عليه في فياريال، حيث نكتسب الخبرة من دور المجموعات، ينبغي أن نجمع الخبرات والمعارف والقدرات ونقاط القوة كي نستمر في المنافسة، لأننا بصدد عملية نضج وبناء ثقة، هناك دوماً دوافع للاستمرار في التطور، ونحن على هذا الطريق".