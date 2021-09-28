إنجاز مميز ينتظر بنزيما في دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

يستقبل نادي ريال مدريد الإسباني، نظيره شيريف تيراسبول، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ذكر موقع برنابيو ديجتال الإسباني، أن مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، ينتظره إنجاز جديد في مباراة الليلة، في حال تسجيله هدف وحيد.

وتمكن اللاعب الفرنسي هذا الموسم من تسجيل 8 أهداف، وصنع 7 تمريرات حاسمة، وسيحاول تجاوز أسطورة "الميرينغي" ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز بنزيما 71 هدفاً، وفي حال تسجيله هدف جديد سيتجاوز الرقم المسجل باسم راؤول غونزاليس، وسيصبح رابع هداف في تاريخ دوري أبطال اوروبا.