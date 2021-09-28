مواجهة مرتقبة بين إيطاليا والأرجنتين في يونيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن بطل أوروبا المنتخب الإيطالي، سيواجه بطل كوبا أمريكا الأرجنتين، في يونيو (حزيران) المقبل.



ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا"، أن المباراة بين البطلين القاريين هي آخر خطوة من التعاون الوثيق بين "يويفا" و"كونميبول".

وذكر "يويفا" أن ملعب وموعد المباراة لم يتأكدا بعد، وذكرت تقارير أن ملعب دييغو أرماندو مارادونا، الذي تم تسميته على اسم النجم الأرجنتيني، ولاعب نابولي الذي توفي العام الماضي، من بين الإستادات المرشحة لاستضافة اللقاء.

ويأتي التعاون المتواصل بين الاتحادين القاريين في وقت يرفضان فيه مقترح الاتحاد الدولي "فيفا"، لإصلاح الأجندة الدولية، والتي تتضمن إقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وذكر "يويفا" أن هناك اتفاقاً تم التوصل إليه بشأن هذه المباراة العابرة للقارات، بالإضافة لنسختين آخرتين، وأنه سيتم فتح مكتب أيضاً في لندن للعمل على المشاريع المستقبلية.

وذكر بيان: "بعد الوصل لاتفاق، يؤكد "يويفا" و"كونميبول" التزامهما بتطوير كرة القدم خارج مناطقهما الجغرافية، كجسر يوحد البلدان والقارات والثقافات".

وأضاف: "تعرب اللجنة التنفيذية لـ"يويفا" ومجلس "كونميبول" عن رغبتهما القوية لمواصلة التعاون بشأن أمور أخرى ذات اهتمام مشترك في المستقبل".

ووقع الاتحاد على مذكرة تفاهم مجددة في فبراير (شباط) 2020.