كومان: مواجهة بنفيكا ليست حاسمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أكد المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، رونالد كومان، اليوم الثلاثاء، أن مباراة الفريق المقبلة بدوري أبطال أوروبا أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي، لا يمكن تصنيفها بأنها حاسمة، خاصة وأن المجموعة الخامسة مازالت في جولاتها الأولى.



واجه برشلونة بداية صعبة في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني، حيث فشل الفريق في التسديد على مرمى المنافس للمرة الأولى في البطولة، منذ أن نشأت تسجيلات أوبتا في 2003-2004.

ويبدو أن النادي الكاتالوني يسعى لتفادي تلقي الخسارة في أول مباراتين بحملته الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق له الخسارة في أول مباراتين في الدور الأول أمام بورتو في موسم 1972-1973، ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي.

ولكن كومان كان واثقاً قبل السفر إلى البرتغال، بعد الفوز على ليفانتي 3-0، بينما تجنب الإدعاءات بأنه يجب الفوز في المباراة المقرر إقامتها الأربعاء.

وقال كومان في رده على الصحافيين اليوم الثلاثاء، قبل أن يوضح أهدافه: "مستحيل، إنها ثاني مباراة من أصل ست مباريات، لا يمكن أن تكون حاسمة".

وأضاف: "برشلونة يلعب دائماً للفوز بالمباراة، هدفنا السيطرة، أن نستحوذ على الكرة، ونبحث عن المساحات باللاعبين الذين نمتلكهم".

وأوضح: "نتوقع مباراة صعبة، أعلم الأجواء التي يمكن أن يشهدها اللقاء، والقوة التي يحظى بها بنفيكا على أرضه".

واختتم: "إنهم يلعبون على أرضهم، وستكون الأجواء في مصلحتهم، سيحاولون الهجوم والفوز، ليس من الفرق التي تلعب من أجل ألا تخسر، ولدينا نفس الأهداف على أرضنا أو خارجها، وهي أن نسيطر على المباراة والفوز بها".