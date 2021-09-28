الارشيف / اخبار الرياضه

إبراهيموفيتش يعود لتشكيلة السويد بعد تعافيه من إصابة في الركبة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إبراهيموفيتش يعود لتشكيلة السويد بعد تعافيه من إصابة في الركبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

استدعى يان أندرسون مدرب السويد المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش لمواجهة كوسوفو واليونان في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في أكتوبر (تشرين الأول) رغم مخاوف بشأن إصابة في الركبة غاب اللاعب بسببها عن بطولة أوروبا 2020.

 

61c15d5a6e.jpg

وضم مدرب السويد إبراهيموفيتش، الذي سيكمل 40 عاماً في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن تجرع فريقه هزيمة مفاجئة 1-2 أمام اليونان بعد الفوز على إسبانيا.

وقال أندرسون في بيان "قررت ضم إبراهيموفيتش لأني أثق في قدرته على مساعدة الفريق. عانى لفترة من إصابة لكنه يتحسن يوميا".

وتحتل السويد حالياً المركز الثاني في المجموعة الثانية بتسع نقاط متأخرة بأربع نقاط عن إسبانيا صاحبة الصدارة. وتتقدم السويد بثلاث نقاط على اليونان.

وستلتقي مع كوسوفو على أرضها في التاسع من أكتوبر تشرين الأول بينما ستزور اليونان ملعب فريندز أرينا بعدها بثلاثة أيام. 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا