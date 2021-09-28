إبراهيموفيتش يعود لتشكيلة السويد بعد تعافيه من إصابة في الركبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

استدعى يان أندرسون مدرب السويد المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش لمواجهة كوسوفو واليونان في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في أكتوبر (تشرين الأول) رغم مخاوف بشأن إصابة في الركبة غاب اللاعب بسببها عن بطولة أوروبا 2020.



وضم مدرب السويد إبراهيموفيتش، الذي سيكمل 40 عاماً في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن تجرع فريقه هزيمة مفاجئة 1-2 أمام اليونان بعد الفوز على إسبانيا.

وقال أندرسون في بيان "قررت ضم إبراهيموفيتش لأني أثق في قدرته على مساعدة الفريق. عانى لفترة من إصابة لكنه يتحسن يوميا".

وتحتل السويد حالياً المركز الثاني في المجموعة الثانية بتسع نقاط متأخرة بأربع نقاط عن إسبانيا صاحبة الصدارة. وتتقدم السويد بثلاث نقاط على اليونان.

وستلتقي مع كوسوفو على أرضها في التاسع من أكتوبر تشرين الأول بينما ستزور اليونان ملعب فريندز أرينا بعدها بثلاثة أيام.