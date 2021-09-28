أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

يلتقي مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في يوم يشهد العديد من اللقاءات المهمة والجماهيرية لنفس الدور.

