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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
يلتقي مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في يوم يشهد العديد من اللقاءات المهمة والجماهيرية لنفس الدور.
20:45 أياكس أمستردام - هولندا + بشكتاش - تركيا
20:45 شاختار دونيتسك - أوكرانيا + انتر ميلان - إيطاليا
23:00 باريس سان جيرمان - فرنسا + مانشستر سيتي - إنجلترا
23:00 لايبزيغ - ألمانيا + كلوب بروج - بلجيكا
23:00 بروسيا دورتموند - ألمانيا + سبورتينغ لشبونة - البرتغال
23:00 ميلان - إيطاليا + أتلتيكو مدريد - إسبانيا
23:00 بورتو - البرتغال + ليفربول - إنجلترا
23:00 ريال مدريد - إسبانيا + شيريف تيراسبول - مولدوفا
دوري أدنوك للمحترفين:
18:45 الظفرة + إتحاد كلباء
18:45 الجزيرة + العروبة
21:00 الوصل + شباب الأهلي