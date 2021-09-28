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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

يلتقي مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في يوم يشهد العديد من اللقاءات المهمة والجماهيرية لنفس الدور.

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20:45 أياكس أمستردام - هولندا + بشكتاش - تركيا 
20:45 شاختار دونيتسك - أوكرانيا + انتر ميلان - إيطاليا 
23:00 باريس سان جيرمان - فرنسا + مانشستر سيتي - إنجلترا 
23:00 لايبزيغ - ألمانيا + كلوب بروج - بلجيكا 
23:00 بروسيا دورتموند - ألمانيا + سبورتينغ لشبونة - البرتغال 
23:00 ميلان - إيطاليا + أتلتيكو مدريد - إسبانيا 
23:00 بورتو - البرتغال + - إنجلترا 
23:00 - إسبانيا + شيريف تيراسبول - مولدوفا 

دوري أدنوك للمحترفين:


18:45 الظفرة + إتحاد كلباء 
18:45 الجزيرة + العروبة 
21:00 الوصل + شباب الأهلي 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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