كومان يشارك في تدريبات بايرن ميونخ قبل مواجهة دينامو كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

شارك في التدريب الأخير لفريق بايرن ميونخ الألماني، كينغسلي كومان، قبل المباراة المقررة أمام دينامو كييف الأوكراني غداً الأربعاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن لا يتوقع أن يشارك في المباراة.



وكان الفرنسي كومان خضع لعملية جراحية بسيطة بسبب مشكلة في ضربات القلب، عقب المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ على برشلونة اللإسباني 3-0 في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال.

واقترب كومان من العودة للمشاركة، لكن ذلك سيجرى بشكل حذر، وبالتالي لا يتوقع أن يشارك في مباراة الغد.

وغاب حارس المرمى سفن أولريش ولاعب خط الوسط كورنتين توليسو، فقط عن تدريب بايرن ميونخ اليوم بسبب إصابات تبعدهما عن الملاعب لفترة.

بينما أدى لاعبا خط الوسط سيرج غنابري وجمال موسيالا، اللذان شاركا من مقعد البدلاء في مواجهة جريتر فورت يوم الجمعة الماضي، التدريبات الجماعية بشكل جيد وتشير التوقعات بشكل كبير إلى مشاركتهما ضمن التشكيل الأساسي غداً.

واستهل بايرن مشواره في البطولة الأوروبية بفوز كبير على برشلونة، بينما تعادل دينامو كييف مع بنفيكا البرتغالي سلبياً.