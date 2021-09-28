الامارات | تشلسي يتلقى ضربة قاسية قبل يوم من مواجهة يوفنتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن تشلسي يتلقى ضربة قاسية قبل يوم من مواجهة يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب تشلسي الانجليزي، الالماني توماس توخل اليوم أن لاعب الوسط الدولي الفرنسي نغولو كانتي الذي تبين اصابته بفيروس كورونا سيغيب عن مباراة حامل اللقب أمام يوفنتوس الإيطالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا والتي تجرى غدا. وأفاد توخل في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبيل المباراة المنتظرة "جاءت نتيجة فحص نغولو إيجابية لفيروس كورونا ويجب أن يوضع في الحجر. لم يتواجد في التمارين اليوم".

وتنص قوانين الحكومة البريطانية على أن مدة الحجر الصحي في حالة إصابة بكورونا هي 10 أيام، ما يعني أن بطل مونديال 2018 لن يتمكن أيضًا من خوض مباراة فريقه على ملعبه أمام ساوثمبتون في الدوري المحلي السبت.

وكان تشلسي استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على زينيت سان بطرسبورغ الروسي 1-صفر، فيما فاز فريق "السيدة العجوز" على مالمو السويدي بثلاثية نظيفة. ومن دون أن يكشف ما إذا كان كانتي تلقى اللقاح المضاد لكورونا، بدا توخل حذراً بشأن السؤال الذي تمحور حول تلقي اللاعبين اللقاح. وقال "اللاعبون ناضجون ويتخذون قراراتهم، وعلينا أن نتقبّل ذلك".

وتابع "بإمكاني شخصياً اتخاذ القرار المناسب، ولكن على كل شخص أن يفكر ما إذا كان سيخاطر بذلك أم لا. هو سؤال حساس. اللقاح يبدو أنه حماية حقيقية، وانا شخصياً تلقيت اللقاح ولكني لست في موقف يسمح لي بمنح توصيات، سيكون ذلك كثيراً بالنسبة لمدرب". وختم توخل الذي سيضطر أيضاً للاستغناء عن جهود ريس جيمس ومايسون ماونت والأميركي كريستيان بوليسيك للاصابة "لا نشعر بالغضب من كانتي، أبداً. نحن قلقون كما نشعر تجاه باقي اللاعبين المصابين، ولكن بالتأكيد كنا نفضل أن تكون صفوفنا مكتملة".

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